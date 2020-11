Ostesalget til værs

I tredje kvartal har forbruket vårt av ost økt betydelig. Kremost har hatt en overraskende vekst på nesten 43 prosent, og smelteost har økt med rundt 18 prosent, skriver melk.no.

Gulost har en vekst på tolv prosent, noe som utgjør et mersalg på hele 1,9 millioner tonn i tredje kvartal.

– Den store økningen i årets tredje kvartal skyldes nok først og fremst at vi i sommer har feriert i eget land, og at vi har nytt godt av de norske meieriproduktene både hjemme og på Norgesferie. Dessuten er det jo nesten slutt på grensehandelen som særlig kan ha en innvirkning på salg av ost. Generelt sett ser vi en «kjøleskapseffekt» ved at folk spiser langt mer av omtrent alle typer meieriprodukter jo oftere de er nærme kjøleskapet sitt, sier Ida Berg Hauge, direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Mer positive holdninger

Annonse

Undersøkelser kontoret har gjort viser at nordmenn etter utbruddet av Covid-19 har fått enda mer positive holdninger knyttet til meieriprodukter, relatert til norsk melkeproduksjon, melkebønder og meieriproduktenes plass i kostholdet.

– Denne utviklingen bidrar til det økte forbruket da folk flest setter stor pris på de verdier sunne og lokalproduserte råvarer som melk og ost representerer, sier Berg Hauge.

Melk og yoghurt

I tillegg til stor økning i ost har også alle de andre meierikategoriene økt i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal i fjor, noe som er svært uvanlig.

Melk har økt med 2,7 prosent, yoghurt med 6,8, rømme med 6,7 og smør med 6,8 prosent.

– Norske meieriprodukter er viktige grunnsteiner i kostholdet vårt som inneholder flere viktige næringsstoffer vi trenger hver eneste dag. I utfordrende tider som nå søker vi det som er sunt, trygt og som har høy kvalitet, og norske meieriprodukter scorer høyt på alle disse områdene. Vi ser at stadig flere forbrukere får øynene opp for dette og den gode jobben norske melkebønder gjør hver dag, sier Berg Hauge.