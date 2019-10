Ornitologer mener åkerriksa kan dø ut i Norge

Åkerriksa er en av våre aller sjeldneste hekkende fuglearter. Etter over ti år med en statlig «redningspakke», er det fremdeles ingenting som tyder på at den norske bestanden er i vekst.

Tiltakene er for lite treffsikre, og nå etterlyser NOF nye grep.

Organisasjonen har overvåket antall syngende hanner i Rogaland og Oslo og Akershus siden 2009. Det har blitt rapportert mellom 100 og 200 syngende åkerrikser årlig i Norge.

– En del forblir utvilsomt uoppdagede, men det er ingen grunn til å tro at bestanden er særlig mye større enn dette, sier Oddvar Heggøy, førstekonsulent i NOFs fagavdeling.

Handlingsplan fra 2008

Åkerriksa fikk sin egen handlingsplan i 2008. Denne innebar flere tilskuddsordninger til åkerriksevennlige tiltak i jordbruket.

Handlingsplanen for åkerrikse hadde en virkeperiode på fem år, og skulle så revideres for eventuelle justeringer av tiltak. Revideringen ble igangsatt av Miljødirektoratet i 2016, men deretter har prosessen stoppet opp.

Dette står i sterk kontrast til Hebridene i Skottland, der man har lyktes med å gjenreise en levedyktig åkerriksebestand. Også her mottar grunneiere støtte for utsatt slått, men mange gjør i tillegg en rekke andre beskyttende tiltak, skriver NOF.

Restaurering av våtmark og gjenskapelse av tidligere engarealer, er blant tiltakene som er gjennomført med suksess i flere land.

Særpreget sang

Åkerriksa er en av våre sjeldneste, men kanskje også snodigste, hekkefugler. Fuglen overvintrer i Afrika, sør for Sahara, og lever det meste av sitt liv i skjul av høyt gress.

Den gjør seg stort sett bare til kjenne ved sin høylytte og særpregete sang, som også har gitt opphavet til artens latinske navn: Crex crex. I Norge finner vi den stort sett på dyrka grasmark, skriver foreningen.

Tilfelldig forvaltning

Et gjennomgående trekk ved norsk åkerrikseforvaltning er hvor tilfeldig denne slår ut, mener NOF.

– Tilskudd til utsatt slått kan bevilges til nær sagt et hvilket som helst område der hekking mistenkes, uten særlig tanke for hvor det er mest sannsynlig at den returnerer i påfølgende år eller hvordan jordbruket drives, sier Oddvar Heggøy.

– En mer helhetlig tilnærming til artens forvaltning vil nok også kunne komme andre arter til gode. En oppdatert og fungerende handlingsplan for åkerriksa kan være første steg på veien, sier Heggøy.