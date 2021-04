Oppgang for elgjakta

Ved inngangen til det nye årtusenet stod det godt til med elgjakta. Over 39 400 elg ble felt den sesongen. Men siden har det gått nedover.

Høsten 2019 ble bare 30 254 elg felt. Vi må tilbake til 1990 for å finne et år det ble felt færre elg.

Men i fjor høst kunne elgjegerne smile bredere igjen. I løpet av jaktsesongen ble det felt 31 740 elg. Ikke siden sesongen 2014 har det blitt felt så mange elg.

Les også: Fugleinfluensa påvist hos flere villfugler

Opp i sør, øst og nord

Det ble felt flere elg enn året før i både Viken, Innlandet, Agder og Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Oslo, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

Bare i Vestland og Rogaland gikk antallet ned.

Lave kalvevekter og ulv

Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, syns ikke det er enkelt å forklare hverken hvorfor elgfellinga har gått så mye ned, eller hvorfor den økte igjen denne sesongen.

Når det gjelder nedgangen, peker han på at det noen steder var ønske om å redusere stammen noe, fordi den var for sterk. Noen steder gikk kalvevektene ned. I tillegg peker han på rovdyrene.

– Ulven tar en god del elg. Innenfor ulvesonen vil det være en faktor som spiller inn på hvor mange elg man tar ut, sier Farstad.

Men i fjor gikk fellingen opp igjen. Farstad trekker spesielt fram Trøndelag og Nordland.

Annonse

– Den positive utviklingen i stammen i Trøndelag og Nordland slår positivt ut i statistikken. Men hva som gjør det, er vanskelig å si, sier han.

Les også: Staten vant ulvesak i Høyesterett

Framtida

Men hva vil skje videre? Er den tilbakelagte sesongen et kortvarig blaff av stigende tall, før nedgangen i elgjakta fortsetter, eller er den et tegn på at elgfellinga nå kan være vei oppover igjen?

Farstad tør ikke gjette.

– Om du hadde spurt meg for ti år siden, hadde jeg ikke gjettet at vi skulle felle 50 000 hjort nå. Så jeg skal ikke gjette på utviklinga for elgjakta. Men utviklinga i hjortejakta tror jeg kommer til å fortsette. Jeg tror vi kommer til å felle enda flere hjort, sier informasjonssjefen.

Les også: Trapper opp grunneiersamarbeid mot villsvin

Klar førsteplass til Steinkjer

Det er Innlandet og Trøndelag som er de største elgjaktfylkene.

Under siste elgjakt ble det felt nesten 8700 dyr i Innlandet. Dette gir en fellingsprosent på 83. I Trøndelag ble nesten 8100 ble felt. Dette gir en fellingsprosent på 80.

Trøndelagskommunen Steinkjer, som er slått sammen med Verran kommune fra 2020, var den suverent største kommunen målt i antall felte elg. I alt ble det skutt 900 elg i kommunen.

Det er over 300 flere enn i Trysil i Innlandet, som er nummer to på lista.

Fellingsprosenten for elg totalt ble 76 prosent, mens den ble 71 prosent for hjort.