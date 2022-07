Ønsker lavere butikkpris på bringebær

– Omsetningen av bringebær er lavere enn forventet, og mye av bringebærene må innom lager før de går ut til butikksystemene, skriver Landbruksdirektoratet i sin ukentlige markedsoppdatering.

De skriver videre at produsentene mener butikkprisen er for høy.

Det selges vanligvis mellom 800 og 900 tonn norske bringebær hvert år, og årets avlinger ser ut til å bli gode.

Det er også lavere omsetning av de fleste grønnsakene og potetene i sommerferien, noe som er normalt på denne tiden av året.

Et søk i nettbutikken til Meny søndag kveld viser at et beger med 300 gram norske bringebær selges for 49,90. Hos konkurrenten Oda er prisen 65,90.