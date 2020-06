Omsetningsavgifter ned

Mange bønder vil glede seg over at omsetningsrådet har satt ned avgiften på både lam, storfe og gris. Grunnen er at markedssituasjonen nå ser bedre ut.

– Jo, markedet er i en veldig mye bedre balanse. Vi har fortsatt litt etterslep etter runden med utkjøp av purker og at det har blitt tømt store lagre med gris sier Ole Nikolai Skulberg, Norturas direktør for totalmarked.

– Først og fremst er det en økning i innenlandsk salg fordi vi er flere i Norge til enhver tid. I tillegg er det bortfall av grensehandel. I våre prognose har vi regnet at det er 3,5 prosent i økt salg av rødt kjøtt, sier Skulberg videre.

Nortura forventer at norske svinebønder produserer 1500 tonn mindre svinekjøtt enn vi selger. Det ligger fortsatt 2500 tonn på lager. For lam er situasjonen annerledes, og Nortura mener produksjonen vil være 1350 tonn større enn forbruket. Det ligger fortsatt 1950 tonn på lager ifølge Skulberg.

Annonse

– Vi ser hvor mye som er på lager, og hva som er forventet behov gjennom frysefradrag og andre tiltak og kostnader for å ha det på lager. Omsetningsavgift er ikke virkemiddelet i seg selv for å regulere markedet, sier Skulberg.

For storfe har det lenge vært underskudd av norsk kjøtt i markedet. Omsetningsavgiften på storfe ble satt ned fra 30 til 10 øre per kilo, men øker til 1,60 kroner fra 28. september.

– Omsetningsavgifta på kjøtt varierer gjennom sesongen, også for å hjelpe til å stimulere til at bonden leverer slakta når behovet er størst i markedet, og redusere behovet for innfrysing, sier Skulberg.

For egg er avgiften uendret på 80 øre.

– Ja, der er det fortsatt behov for tiltak. Vi har hatt en periode med veldig godt eggsalg, men vet at rett over sommeren vil det bli behov for å starte med fjørfeslakting, sier Skulberg.

For ku- og geitemelk er avgiften fortsatt 30 øre per liter.