Omsetningsavgiften for lam, sau og svin går ned

Vedtaket er i tråd med forslag fra Nortura SA, og ble behandlet i Omsetningsrådets møte 18. februar. Omsetningsrådet ønsket å vurdere muligheten for å redusere avgiftene på grunn av den store kostnadsøkningen bøndene opplever, skriver Landbruksdirektoratet.

Endringene i satser for lam, sau og svin begrunnes med reduserte reguleringskostnader sammenlignet med opprinnelig budsjett.

Les også: Delte reaksjoner på Norturas prisgrep

For storfe og egg har reguleringskostnadene økt, og det har derfor ikke blitt foreslått endringer i avgiften for disse produksjonene.

Omsetningsrådet vedtok i slutten av januar å redusere omsetningsavgiften på melk med 5 øre per liter fra 1. mars. Mange melkebønder ventes da å få avgiftskutt på minst 10 000 kroner.

Annonse

Omsetningsavgiften beregnes på all omsetning av melk, kjøtt, egg, fjørfekjøtt, korn og pelsdyrskinn. Avgiften blir betalt av bøndene ved levering av produkter og går inn i et fond, et per sektor, som blir brukt til å finansiere markedsregulerende tiltak.

Det er Omsetningsrådet som forvalter midlene fra omsetningsavgiften.

HER kan du se de nye satsene.

Les også: Dramatisk sauesanking for Ivar