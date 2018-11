Olav er Årets unge bonde

Olav Høyheim Einan fra Luster kommune ble kåret til Årets unge bonde 2018 under Agroteknikk-messen på Lillestrøm lørdag kveld.

Den unge bonden fra Sogn og Fjordane ble stemt frem blant hele 311 nominasjoner. Deretter utkonkurrerte han 15 semifinalister og fem finalister før en enstemmig jury kåret Olav som vinner.

– Jeg må jo si at dette var veldig uventet, da det å bli nominert var stort i seg selv. I tillegg er det å få komme hit og få treffe de andre finalistene og bli kjente med dem en stor opplevelse. Dette toppet egentlig alt, sier Olav Høyheim Einan.

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri. Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat.

Tilfredsstiller alle kriterier

Kriteriene for å bli Årets unge bonde er at bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. I år har konkurransen i tillegg hatt spesielt fokus på bærekraftig landbruk.

– Årets vinner tilfredsstiller alle kriterier i konkurransen. Han har stort fokus på bærekraftig produksjon og drift og har lagt en enorm arbeidsinnsats i å bygge ut gården med bruk av lokale ressurser på en imponerende måte, sier juryleder og Landbruks- og matminister Bård André Hoksrud.

I 2018 er det niende gang Årets unge bonde arrangeres. Siden oppstarten har over 2600 norske bønder blitt nominert til prisen som oppfattes som svært viktig for rekruttering til landbruket.

Flott representant for norsk landbruk

29-åringen fra Luster fikk blant annet skryt av juryen for sin landbruksfaglige kompetanse, langsiktige og fremtidsrettede fokus, sin allsidighet og evne til risikospredning gjennom etablering av nye driftsområder. Han trekkes frem som en svært god representant for den vanlige, norske bonden og som et forbilde til inspirasjon.

Olav Høyheim Einan Det er egentlig en premie bare det å bli nominert

– Olav er driver allsidig og mestrer alt fra dyrehold og beitedrift til mekanikk, tømmerhogst, snekkervirksomhet og kontorarbeid. Han er svært god representant for norsk landbruk som viser hvor viktig og meningsfylt bondeyrket er, sier Hoksrud.

Som vinner av Årets unge bonde får Einan 20.000 kroner i reisestipend og et gavekort på 10.000 kroner av Felleskjøpet Agri. I tillegg vil Norske Landbrukstjenester sponse en avløser på gården i inntil én uke.

– Jeg har egentlig ikke fått tenkt så mye på hva jeg skal gjøre. Det må synke litt inn først før jeg vet hva jeg skal gjøre. Det er egentlig en premie bare det å bli nominert, sier Einan.

Juryen ble ledet av mat- og landbruksminister Bård Hoksrud og bestod også av Hilde Øverby (McDonalds Norge), Lars Petter Bartnes (Norges Bondelag), Tora Voll Dombu (Norges Bygdeungdomslag), Anne Kjersti Bakken (NIBIO), Anne Jødahl Skuterud (Felleskjøpet Agri) og Cecilie Nilsen (fjorårets vinner)