Økte gjødselpriser kan utgjøre en halv milliard for landbruket

Prisen på mineralgjødsel har steget kraftig og kan gi ein langt større kostnadsvekst for landbruket en hva som er lagt til grunn av partene i jordbruksoppgjøret.

Ifølge Nationen har startprisen Yara oppgir for nitrogengjødsel i Europa, økt med ca. 40 prosent fra samme tid i fjor. Det gir også store utslag på gjødselprisane her i landet.

Norske bønder kjøper gjødsel for to milliardar kroner i året. Skulle prisveksten bli på 30 prosent, så gir det over en halv milliard kroner i samlet kostnadsvekst for jordbruket.

Yara forteller til Nationen at prisveksten skyldes en kraftig vekst i etterspørselen internasjonalt.

– En av driverene her er Kina. Det har vært en enorm etterspørsel etter landbruksvarer. Kina importerer mye mais og soya. Det får ringvirkninger, sier markedssjef i Yara, Anders Trømborg, til avisen.

