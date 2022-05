Økt risiko for nye epidemier med flere dyr som «klimaflyktninger»

Når dyr blir til «klimaflyktninger», vil nye arter møtes på kryss og tvers i helt nye miljøer for aller første gang, skriver forskning.no.

Dyrene vil ta med seg bakterier, parasitter og andre patogener, som de vil utveksle med hverandre, og det vil sette fart på store smittefester der nye og farlige virus oppstår. Dermed vil risikoen for nye epidemier stige.

Det er konklusjonene i en ny studie i tidsskriftet Nature, der forskere har sett nærmere på hvordan den globale oppvarmingen vil føre til at pattedyr – slik som flaggermus – flytter seg og skaper flere situasjoner der virus hopper fra et dyr og over i et annet dyr.

På samme måte som det sannsynligvis skjedde med korona.

3 870 pattedyr i studien

I studien har forskerne sett nærmere på hvordan hele 3 870 pattedyr fram mot 2070 vil flytte seg rundt på kloden på grunn av ulike klimascenarioer.

I det mest optimistiske klimascenario, der den globale oppvarmingen holder seg under to grader før 2070, kommer de fram til at de utvalgte pattedyrene vil støte på hverandre 316 436 ganger for første gang, noe som vil føre til 15 311 nye virussmittetilfeller.

Spådommene er selvfølgelig ikke 100 prosent presise. De må betraktes som et anslag.

Studiens konklusjoner er slående, mener førsteamanuensis Elizabeth Le Roux, som forsker på biologisk mangfold ved Aarhus Universitet.

– Det overrasker meg hvor voldsom stigning det vil bli, sier hun.

Forskerne som står bak studien, spår at det på grunn av klimaendringene vil skje minst 15 000 nye virus-utvekslinger blant ulike arter de neste 50 årene.

Det er en fordobling fra i dag, påpeker Le Roux.

– Det er faktisk et forsiktig anslag. Spådommene gir egentlig et noe høyere tall, men de runder ned, forklarer Le Roux, som påpeker at man ikke må stirre seg blind på tallet.

– Et anslag

En modell som setter tall på globale utviklinger langt i framtiden, skal ikke leses som eksakte spådommer om framtiden.

– Det må man ha i bakhodet. Men det er helt legitimt forskning. Det er et anslag, men likevel veldig nyttig, forklarer forskeren.

– Vi vet at dyr vil migrere på grunn av klimaendringene. Det er egentlig godt kjent. Det er også helt forutsigbart at alle de nye møtene mellom dyr vil øke risikoen for overføringen av nye sykdommer, sier Elizabeth Le Roux.