Øker gjødselprisene

Felleskjøpet skriver i en pressemelding at prisen på Fullgjødsel settes opp med virkning fra 2. juni. Selskapet skriver ikke hvor mye prisene øker, utover at prisøkningen vil reflektere endringer i internasjonale priser siden nyttår. Bondebladet har tidligere skrevet at startprisen for nitrogengjødsel i Europa har økt med ca 40 prosent.

Felleskjøpet skriver i pressemeldingen at det er gunstige verdensmarkedspriser på landbruksprodukter som har økt etterspørselen etter gjødsel, og trekker prisene opp.

Gjødsel har lave marginer og Felleskjøpet skriver at prisendringene ikke påvirker deres marginer på produktene. Prisoppgangen skal sikre tilgangen til gjødsel ut slutten av inneværende gjødselsår for bønder som har behov for Fullgjødsel til andreslåtten. Felleskjøpet skriver de har et ansvar for at det ikke oppstår hamstring av varer og at dette i verste fall gå ut over matproduksjonen på sikt.

Ved overgangen til ny gjødselsesong forhandles det som vanlig fram nye innkjøpspriser på Fullgjødsel i juni med virkning fra 1. juli. Innkjøpsprisene på nitrogengjødsel forhandles hver måned med Yara, og de er endret månedlig siden nyttår. Prisene på nitrogengjødsel skal ifølge Felleskjøpet være tilnærmet uendret fra mai.

Kunder som allerede har kjøpt og bestilt gjødsel til avtalte priser, vil få disse levert som normalt, men alle som bestiller gjødsel fra 2. juni må forholde seg til de justerte prisene.