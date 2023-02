Liten økning for økologisk landbruk

Samlet øker antallet godkjente virksomheter godkjent etter den offentlige økologiforskriften med 3,61 prosent i fjor, skriver Debio i en pressemelding.

Den positive utviklingen i areal kommer av en økning i jord i karens. Mens eksisterende økoareal går ned med 0,8 prosnet, fra 420 169 til 416 770 dekar, øker det totale arealet når man inkluderer områder under omlegging med 2,0 prosent, fra 451 120 til 460 064 dekar.

Det er fylkene Agder, Innlandet, Troms/Finnmark og Vestfold/Telemark som står for de største økningene.

4,7 prosent av samla areal

Landbruksarealet som helhet økte i 2022 med 0,1 prosent ifølge SSBs foreløpige tall. Sammenlignet med disse utgjør økologisk landbruk 4,7 prosent av samla jordbruksareal i 2022, 4,2 prosent uten areal under omlegging.

– Vi har i flere år sett en økning innen andre sertifiseringsområder enn landbruk og vi er naturligvis glade for at vi ser en positiv endring også her. Samtidig gjør én svale ingen sommer. Året må ses i sammenheng med tidligere år, og vi har i lang tid ligget etter våre naboland og EU generelt, sier daglig leder i Debio, Ole Petter F. Bernhus.

Vestfold og Telemark på topp

Vestfold og Telemark er fylket med høyest andel økologisk landbruk på 8 prosent, fulgt av Trøndelag og Viken (inkludert Oslo), begge på 6,3 prosent.

Rogaland er fylket med lavest økoandel på kun 0,8 prosent.

Innen Debios private merkeordninger er det en nedgang i virksomheter som benytter valørmerkeordningen for servering fra 260 til 242 virksomheter. Nedgangen skyldes dels at én aktør med felles styringssystem med 23 underenheter meldte seg ut, skriver Debio.

– Meldinger fra fortvilte bønder

Bernhus mener flere av verdikjedene for økologiske varer ikke fungerer godt nok.

– At økologiske produkter ikke når sitt marked, er en utfordring som jeg håper styresmakter og aktørene i verdikjedene tar på alvor. Vi får stadig meldinger fra fortvilte bønder som ikke får omsatt sine epler og plommer som økologiske, sier Debio-lederen.

– Samtidig melder Matvalget at de offentlige storkjøkkenene de veileder og som har politiske vedtak på økologiandel i sine innkjøp ofte har problemer med å få bestilt norske økologiske produkter fordi disse ikke finnes i markedet, legger han til.