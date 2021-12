Øker kraftfôrprisen med 6-20 øre per kilo

Felleskjøpet Agri skriver i en pressemelding at råvarer til kraftfôr nå har historisk høye priser på verdensmarkedet og at selskapet derfor er tvunget til å øke prisene fra 15. desember.

Prisøkningen vil variere fra 6-20 øre per kilo, avhengig av sammensetningen av de forskjellige kraftfôrslagene. Økningen vil være minst for det kraftfôret som et lavt innhold av importerte mineraler, vitaminer, fett og proteiner.

– På grunn av prisene på korn internasjonalt vil blandinger med høy andel av norsk korn ha en mindre prisøkning på grunn av fastsatte priser gjennom jordbruksavtalen, forklarer landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet Agri.

Han opplyser at Felleskjøpet jobber med å endre samensetningen av kraftfôrblandingene for å holde prisene nede, men at disse tiltakene kun delvis løser utfordringene. Blant annet har prisen på norskprodusert animalsk fett steget betydelig og denne råvaren prises nå på linje med internasjonale priser.

Spår videre prisøkning

Så langt ingen bekymring for leveranser inn til Felleskjøpet, men selskapet venter prisøkninger på råvarene. På enkelte råvarer vil prisøkningen være betydelig.

Felleskjøpet skriver i pressemeldingen at det er umulig å fastslå med sikkerhet hvordan økte priser på mineraler, vitaminer, fett og proteiner vil slå ut på kraftfôrprisen frem i tid.

Anslagene tilsier en videre prisøkning på mange av selskapets blandinger i løpet av første kvartal 2022. Dette vil variere med råvaresammensetningen i kraftfôr-blandingene. Høy andel norsk korn i kraftfôret har ifølge selskapet en positiv effekt på prisene.

Annonse

– Likhetstrekk med mineralgjødsel

– Årsakene til prisøkningene har likhetstrekk med det vi har opplevd på mineralgjødsel gjennom store deler av 2021. En rekke faktorer påvirker markedene på samme tid, og dette gir store utslag på pris, sier Stabbetorp. Han nevner økte energipriser, sterkt stigende fraktpriser, valuta-effekter og variable avlingsnivå som faktorer som påvirker prisene på det internasjonale råvaremarkedet.

Felleskjøpet opplyser i pressemeldingen at de har lave marginer på kraftfôr, og at de opererer med et fast kronepåslag pr tonn vare. Dette skal ifølge Felleskjøpet gjøre at inntjening ikke øker når kostprisen på varen øker.

Les også: Vil ha dramatisk prisøkning

Les også: Ureaprisen doblet på to måneder