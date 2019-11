Øistein (32) fra Vingelen er Årets unge bonde

Årets unge bonde ble stemt frem blant rekordhøye 987 nominasjoner. Det er over tre ganger så mange nominasjoner som i 2018, noe som bekrefter både konkurransens fortsatte popularitet og bredden i mulige kandidater til tittelen.

Øistein Aasen tok over familiegården i fjellbygda Vingelen i for tre år siden og er 11. generasjon som driver gården. Han utkonkurrerte 14 semifinalister og fire andre finalister før juryen kåret han som første vinner fra Hedmark i konkurransens 10-årige historie.

– Dette var en utrolig hyggelig annerkjennelse å få. For meg er det å være bonde den aller fineste jobben man kan ha og jeg er heldig som får lov til å være nær dyr og natur hver dag og produsere lokale råvarer av høy kvalitet, sa Øistein Aasen da det ble klart at han stakk av med seieren under Bedre Landbruk-messen på Lillestrøm lørdag.

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri. Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat.

– Vinneren av Årets unge bonde 2019 tenker helthetlig og fremtidsrettet, men er også opptatt av å ta vare på gamle landbrukstradisjoner. Bonden evner å se det store bildet og er opptatt av bærekraftig matproduksjon, sa juryleder og Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad under ovverrekkelsen.

– Et godt forbilde

Juryen skriver i sin begrunnelse at 32-åringen fra Tolga er opptatt av dyrevelferd og at norske bønder skal produsere og levere trygg og god mat. Han jobber hver dag med å heve kvalitet på melk gjennom reduksjon av kraftfôr og maksimal utnyttelse av beitemarka. Den unge bonden har tidligere jobbet som lærer og brenner for å gi barn og unge som sliter på skolen troen på seg selv. På gården tar han imot skoleelever som gjennom gårdsarbeid får ny kunnskap og stor mestringsfølelse. Bonden satser også stort på sætring, og er i ferd med å bygge ut med nytt fjøs og produksjonslokale. Årets vinner trekkes frem som et svært godt forbilde for den kommende generasjon bønder.

– Øistein er en god representant for norsk landbruk og et viktig forbilde gjennom sitt fokus på både å ta vare på tradisjonene samtidig som han tenker fremover. Sammen med familien jobber han for å utvikle gården og åpne opp slik at mange kan ta del i og nyte godt av arbeidet som gjøres der, sa Bollestad.

Juryen som kåret vinneren av «Årets unge bonde» ble ledet av Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad, samt Hilde Øverby (McDonald's), Tiril Sjåstad Christiansen (Farmen Kjendis-programleder), Inger Johanne Brandsrud (Norges Bygdeungdomslag), Anne Jødahl Skuterud (styreleder i Felleskjøpet Agri) og fjorårets vinner Olav Høyheim Einan.