Oda til topps på VGs påskematbørs

VGs påskematbørs ble publisert søndag 2. april og viser at Oda er 5 prosent billigere enn Kiwi på en handlekurv med 45 varer.

– Dette er Johaug-seiersmargin. Tror knapt vi har sett dette i VG-børsens historie, sier NHH-professor Øystein Foros til avisa.

Norsk dagligvarehistorie

Dette er norsk dagligvarehistorie, mener Karl Munthe-Kaas, konsernsjef og medgründer i Oda.

– For første gang finner nordmenn de laveste prisene når de handler maten på nett, ikke i de tradisjonelle dagligvarebutikkene. Det er jo hyggelig for oss, men aller hyggeligst er det for Odas kunder. I tillegg til de laveste prisene får kundene dobbelt så stort utvalg som i lavprisbutikken, og varene levert hjem på døra, sier Munthe-Kaas i en pressemelding.

Oda ble startet i 2013 av ti gründere med bakgrunn fra teknologi og logistikk. Selskapet skiftet navn fra Kolonial.no til Oda i forbindelse med sin internasjonale satsing i 2021.

I fjor høst rundet Oda 300 000 kunder, og veksten har fortsatt siden den gang. I 2021 hadde selskapet en omsetning på 2,47 milliarder kroner.

– At Oda endelig får bevist at vi er best på pris, samtidig som alt annet blir dyrere, er vi utrolig stolte over. Det håper vi gir kundene litt lavere skuldre når kostnadene til mat, strøm, renter og bensin ellers bare går oppover, sier Munthe-Kaas.

Vinneroppskrift

Det er første gang i VGs matbørs 18 år lange historie at en utfordrer tar førsteplassen. Selv ikke Lidl, med store finansielle muskler, greide å yppe seg mot de tre store, Norgesgruppen (Kiwi og Meny), Coop og REMA 1000.

– Dette er det endelige beviset på at Odas modell er en vinneroppskrift. Nå omsetter vi for tilsvarende 60 gjennomsnittlige butikker, alt levert fra ett lager. Det gir lavere kostnader og ferskere varer, som gjør at vi kan presse både pris og kvalitet, sier konsernsjefen.

Oda sin inntreden som lavprisutfordrer vil ha positive virkninger langt utenfor dagens leveringsområde, som strekker seg fra svenskegrensen til Hafjell, Kongsberg og Grimstad, mener Munthe-Kaas.

– Med nytt megalager i Lier vil Oda snart kunne levere til enda flere. I løpet av sommeren utvides blant annet leveringsområdet helt ned til Kristiansand, sier medgründeren.