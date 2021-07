Nytt tilfelle av afrikansk svinepest i Tyskland

Få dager etter at tyske myndigheter kunne konstatere de to første utbrudd av afrikanske svinepest (ASF) i to tyske tambesetninger, har en nå funnet et tredje utbrudd, skriver Landbrugsavisen i Danmark.

Avisa refererer en pressemelding fra tyske myndigheter etter at laboratorium Friedrich-Löffler-Institut (FLI) har bekreftet smitten.

I det siste tilfellet er det snakk om en besetning med fire slaktegriser i distriktet Märkisch-Oderland. Da mistanken om smitte ble bekreftet gjennom prøver, var to av grisene i besetningen allerede døde. De to andre grisene ble avlivet.

Nært de andre

Den siste grisegården ligger tett på den ene gården som ble konstatert smittet torsdag sist uke – en gård med 200 dyr i Spree-Neisse-distriktet. I tillegg er en annen besetning med griser i Märkisch-Oderland-distriktet smittet.

Tyske myndigheter sier at man ikke er sikre på årsaken til smitten.

Registrert i villsvin i september 2020

Tyskernes frykt for å bli rammet av svinesykdommen ble en virkelighet i september 2020. Da ble afrikansk svinepest registrert i tyske villsvin.

Landbruks- og matministrene i Tyskland, Polen og Tsjekkia er enige om å øke innsatsen mot spredningen av afrikansk svinepest i området.

Tror på vaksine

En virolog ved et tysk forskningssenter tror det blir mulig å lage en vaksine mot afrikansk svinepest (ASP) om noen år.

– Vi jobber med en vaksine, men det er komplisert, sier lederen for svinepest-laboratoriet ved Friedrich-Loeffler-Institut, Sandra Blome, til avisen Märkische Allgemeine.

Blome forteller at viruset er svært komplekst.

– Vaksiner testes ut i Kina, men dessverre har noen av dem store bivirkninger eller så virker de ikke så bra, sier hun. Forskeren er likevel sikker på at vaksinen kommer i løpet av noen år.