Nytt sjokk for gjødselprisen

Prisen på gjødsel har nå steget til mer enn 10 kroner per kilo flere steder i landet. Prisene øker ifølge Felleskjøpet med 15 til 45 prosent, og økningen er høyest på de mest nitrogenrike produktene.

Prisøkningen kommer etter at Yara mandag satt opp prisene på sine produkter. Yara varsler begrenset tilgang på råvarer som følge av krigen i Ukraina.

– Prisene i Europa begynte å gå som ei kule sist uke. Vi hadde ikke annet valg enn å sette opp prisene, sier markedssjef Anders Trømborg i Yara Norge til Nationen.

Flere steder i landet har prisen på fullgjødsel og nitrogengjødsel passert 10 kroner per kilo. Felleskjøpet, som er distributører av gjødsel, varsler også prisøkning etter at Yara nå har økt sine priser.

Trømborg forklarer prisveksten med en ekstrem kostnadsvekt og et svært avgrenset tilbud.

– Mange råvarer og innsatsfaktorer øker i pris. Nye sanksjoner sist uke gjør at vi ikke kan kjøpe inn råvarer fra russiske handelspartnere lenger, sier han til avisen.

Yara sier at fordi tiden fremover er såpass uoversiktlig og utfordringene såpass store, vet de ennå ikke om prisene vil stige ytterligere.

Budsjettnemnda for jordbruket regnet i september ut at prisen på fullgjødsel hadde økt fra rett under fire kroner til over 5,30 kroner per kilo. Mot slutten av november gjorde prisene på fullgjødsel nye byks og passerte åtte kroner per kilo flere steder i landet. Denne uka passerer altså prisen 10 kroner kiloen.

Følger situasjonen tett

Felleskjøpet skriver i en pressemelding mandag at de har lave marginer på gjødsel og opererer med et fast kronepåslag per tonn vare og at prisøkningen ikke gjør at selskapets inntjening øker når prisene øker.

– Felleskjøpet følger situasjonen tett. Det er store svingninger på grunn av den ustabile situasjonen i Øst-Europa. Vi har råvarer på kort sikt, og jobber for å sikre tilgangen videre. Vi jobber også for å optimere bruken av råvarene, sier landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp.

– Norsk landbruk har etter vår mening et etisk og moralsk ansvar for å dyrke så mye mat som vi kan her i landet, slik at vi unngår å presse opp prisene og redusere tilgjengeligheten for de som har mindre å rutte med enn oss. Det skal vi som Felleskjøpet Agri understøtte, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

– Det er opp til oss å produsere så mye vi kan, og så er det opp til avtalepartene, faglaga og staten, å sørge for at kostnadsøkningen blir kompensert, avslutter Fure.

