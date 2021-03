Nytt samspill for grøntsektoren

Forum for Norsk Grønt består av medlemmer fra store deler av norsk landbrukssektor, alt fra bondelagene, NHO, Nibio og Gartnerhallen. Organisasjonen ledes av tidligere konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg, og er etablert for å bidra til at forbruket av grønt løftes med 75 prosent innen 2035 og at norskandelen økes med 50 prosent.

– Målene er helt i tråd med ambisjonene satt i fjorårets rapport fra Grøntutvalget, sier Kolberg i en pressemelding. Han mener det er gledelig at bransjeaktører støtter målene om løft i både forbruk og økt norskandel og sier organisasjonen legges opp til nært samarbeid med både dagligvarehandel og omsetningsledd.

– For å klare langsiktig løft er det helt avgjørende med en produsentøkonomi som gir lønnsomhet og rekruttering i grøntnæringen og vi har ambisjoner om å være en tydelig aktør innen grøntsektoren, sier Kolberg.

Organisasjonen har sendt et samlet innspill til årets jordbruksforhandlinger, med prioritering innenfor seks områder;

Ifølge Kolberg er det igangsatt arbeider innenfor alle seks områdene. Blant annet er de nettopp ferdige med et forprosjekt om bærekraft som konkurransefortrinn. Det er tydelig økende fokus på norskproduserte matvarer kombinert med krav om bærekraftig produksjon.