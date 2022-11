Nye retningslinjer for beredskapslagring

Landbruksdirektoratet har fått i oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer for beredskapslager av korn. Målet er å forbedre Norges matsikkerhet.

– Matsikkerheten i Norge er per i dag god. Samtidig må vi ha beredskap for at ting kan forandre seg som følge av sikkerhetspolitiske kriser, klimaendringer og naturhendelser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Regjeringa har foreslått å bruke 20 millioner kroner av neste års statsbudsjett til å opprette en ordning med beredskapslagring av matkorn tilsvarende 2–3 måneders forbruk. Forslaget til skal være klart innen 20. februar 2023.

– Vi har utredet om vi skal ha beredskapslager og nå starter vi det viktige arbeidet med å etablere beredskapslager for korn, sier Borch.