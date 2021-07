Nye lettelser for utenlandsk arbeidskraft

Det er allerede åpnet for innreise fra Polen og Romania, og nå er også Litauen blitt grønt. Det har tradisjonelt vært rekruttert mange sesongarbeidere til Norge fra disse EØS-landene. Det er ikke lengre nødvending å søke om godkjenning via Landbruksdirektoratets ordning for arbeidskraft for grøntsektoren fra de grønne landene.

De nye lettelsene gjør det enklere å få inn sesongarbeidskraft til grøntsektoren til siste del av sesongen.

For arbeidskraft i grøntsektoren fra såkalte tredjeland, som f.eks. Ukraina, må det fortsatt søkes både via Landbruksdirektoratet og Utlendingsdirektoratet. Søknadene behandles fortløpende, og det er svært få søknader til behandling nå.

Annonse

For bønder som søker avløsere i husdyrproduksjonen, opplyser UDI at de er på etterskudd med saksbehandlingen, men de har nå økt saksbehandlingskapasiteten og regner med å få behandlet søknadene i løpet av 14 dager. Disse skal ikke søke Landbruksdirektoratet, men via Politiet til UDI. Dette kan spesielt gjelde avløsere fra Ukraina og Hviterussland, som det en del av i Norge.

Du finner nærmere oversikt på regjeringen.no

Les også: Lettere å få inn arbeidere

Les også: Etter en krevende tid løsnet det