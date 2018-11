Ny toppsjef i Norske Skog

Niels Petter Wright har 17 års erfaring fra kartongembalasje-leverandøren Elopak, de ti siste årene som konsernsjef, skriver Norske Skog i en pressemelding.

Wright ble uteksaminert fra Norges Handelshøyskole i 1986. Han har vært konserndirektør med ansvar for finans og strategi i Dyno Nobel og har også ledet sprengstoffdivisjonen i Dyno Industrier.

Wright var finansdirektør hos bilimportøren Bertil O. Steen før han begynte i Elopak i 2000. I 2007 ble han konsernsjef i selskapet, en stilling han hadde til slutten av 2017.

– Etter å ha gjennomført en omfattende finansiell restrukturering, står Norske Skog-konsernet nå frem som en finansielt solid og ledende produsent av publikasjonspapir. Med et slikt solid fundament på plass for den operative virksomheten, har styret i Norske Skog AS ansatt Niels Petter Wright som ny konsernsjef med virkning fra 1. desember 2018, skriver Norske Skog i pressemeldingen.

Norske Skog er en av verdens ledende produsenter av publikasjonspapir med virksomheter i Norge, Europa og Australasia.

– Vi er glade for å ønske Wright velkommen. Sammen deler vi ambisjonen om å skape et så konkurransedyktig Norske Skog som mulig i denne krevende bransjen. Vi vil fortsette å utvikle vår kjernevirksomhet og samtidig utforske nye muligheter på strukturert måte, sier styreleder Sven Ombudstvedt.