Ny tiltaksplan for å redde norske bier og humler

Pollinerende insekter som bier og humler er avgjørende for økosystemet vårt. Onsdag presenterte regjeringen sin tiltaksplan for å bedre insektenes livsvilkår.

– Planen vi legger fram beskriver status for en rekke tiltak som allerede er igangsatt, samt 24 nye tiltak i regi av statlige sektorer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

I regjeringens tiltaksplan kommer det blant annet fram at viktige areal for pollinerende insekter skal kartlegges bedre, og hensyn for bier og humler skal styrkes i kommunal forvaltning.

Annonse

– Stadig flere norske bønder sår og skjøtter blomsterstriper langs jordene sine. I løpet av sommeren er vi oppe i nærmere 4 000 blomstrende kilometer til glede for både insekt og folk, sier Rotevatn.

Tiltaksplanen kommer kun to dager etter at FNs klimapanel (IPCC) utga den sjette hovedrapporten om verdens klimaendringer.

Planen skal igangsette et nasjonalt overvåkingsprogram, som vil omfatte miljø- og landbrukssektor, olje- og energisektor, samferdsel, forsvarssektor og norske kommuner.