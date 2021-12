Ny prisoppgang for Arla-bønder

Etter prisoppgangen får produsentar av konvensjonell mjølk 434,2 svenske øre per kilo og økologiske mjølkebønder 511,2 øre per kilo, melder atl.nu.

Arla slår fast at mjølkeproduksjonen i Europa framleis er under press, og at andre store produksjonsområde viser same negative trend. Når det gjeld mjølkepulver, er marknaden i EU framleis stabil.

I slutten av november sat Arla opp A-kontoprisar med 31,2 svenske øre for konvensjonell og økologisk mjølk. En rekordstor auke som Arla Sveriges vd Kai Gyllström kommenterte på denne måten til ATL:

Annonse

– Det er ein stor auke og vi er glade for at vi klarer denne gode prisauken i dag. Eg er sikker på at dette er ein god beskjed til alle våre eigarar. Bøndene har hatt ein sterk auke i utgifter og kostnader på garden, skriv Kai Gyllström, i ein e-post til ATL.

Korleis prisen kjem til å utvikle seg i framtida, ville han likevel ikkje gje nokre sikre prognosar rundt.

– Vi arbeider for å sikre en høyest mulig mjølkepris for våre eiere, skriv Gyllström vidare.