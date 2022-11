Ny plastpresse eller kløbørste?

10 millioner i året deles ut til individuelle og kollektive tiltak som reduserer risiko for brann, reduserer skadeomfang av naturskader, reduserer klimabelastning og bedrer dyrevelferden.

– Vi har akkurat hatt søknadsfrist for kollektive tiltak, og fikk inn nesten 50 søknader. Nå oppfordrer vi enkeltbønder til å søke, forteller Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

Annonse

Søknadsprosessen er enkel, man trenger bare å sende inn kvittering for kjøp foretatt de siste tre månedene. Fristen er løpende, tilskuddet deles ut en gang i måneden.

– Som enkeltbonde kan man søke om støtte til oppgradering til 4G i utringerfunksjonen i brannalarmanlegget, kurs innen dyrevelferd, miljøberikelser for dyrene og plastpresse, forteller hun.

Hvor mye man kan få i støtte, avhenger hvilket tiltak man søker på og kostnad. For miljøberikelser for dyrene, som kløbørste til ku og geit, vagler og plattformer til verpehøns og halmhekk til svin kan man få dekket 5000 kroner om man har investert over 10 000 kroner. Til plastpresse kan man få støtte på 7000 kroner.

– Jeg anbefaler alle å ta en kikk på nettsidene våre og lese hva man kan søke på, dette er en god mulighet for våre medlemmer og kunder hos Gjensidige til å få støtte, avslutter Solberg.