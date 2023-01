Ny merkeordning for grasfôra dyr

Debio har nylig lansert en ny merkeordning for kjøtt- og melkeproduksjon der storfe, sau og geit har levd på 90 til 100 prosent norsk grâsfor.

Embrik Rudningen er den første som er godkjent til å bruke Grasbasert-merket. Det skriver Debio i en pressemelding.

– Det er selvfølgelig spennende å være den første! Jeg håper at dette kan innebære en dreining i norsk landbruk hvor drøvtyggere kan spise mer gras og at vi bruker de grasressursene vi har så mye av her i landet, uttaler Rudningen i meldingen.

Grasbasert-merket garanterer at kjøttet og melka kommer fra norske gårder hvor dyra går på beite hele sommeren, og i all hovedsak spiser gras og grovfôr hele året. I dag har tre virksomheter fått godkjenning og flere venter på revisjonsbesøk fra Debio.

Rudningen er styremedlem i Debio og sier for ham var det naturlig å bli med i ordningen når den kom på plass. Hans besetning spiser 99,7 prosent gras.

– Målet er naturligvis 100 prosent. Selv om jeg og mine kunder har et godt tillitsforhold, gir dette, som økosertifiseringen, både meg og kundene en ekstra trygghet i at påstanden om at fôret er kontrollert og dokumentert av en uavhengig tredjepart, sier Rudningen.

– Bruk av beiteressursene i Norge reduserer behovet for import av kraftfôr, vedlikeholder kulturlandskap, artsmangfold, lokale arbeidsplasser og gir produkter av høy kvalitet i tillegg til økt trivsel for dyra. Vi presenteres ofte et bilde av et norsk landbruk hvor dyra er ute på beitene hele tiden, men dette er langt fra sannheten. I realiteten består mye av dietten fra importert kraftfôr, gjerne laget av soya, kommenterer Bernhus.