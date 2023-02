Ny laserteknologi skal gi kunnskap om flom- og skredfare

For å kunne kartlegge flom- og skredfare og vurdere erosjon og inngrep i vassdrag er det nå testet ut grønn laser. Den grønne laseren skal også gi bedre bunn- og dybdeforhold i ferskvann, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på sine nettsider.

– Dybdedata for innsjøer og elver er viktig for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av ferskvannsressurser og vassdragene våre, sier Brigt Samdal, skred- og vassdragsdirektør i NVE.

– Dette er også aktualisert i forbindelse med behov for mer kartlegging av dybde- og grunnforhold for å håndtere kvikkleirerisiko, legger han til.

Direktør for landdivisjonen i Kartverket, Knut Karper Bjørgaas, mener at laserdataene fra kartleggingen er et viktig bidrag for både kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

– Vi ser at grønn laser kan spille en viktig rolle for kommuner og statlige virksomheter når de skal beslutte og håndtere flom- og kvikkleirerisiko. Data fra kartleggingen vil gå inn i en sammenhengende datamodell fra de dypeste bunner til de høyeste tinder, til sjøs og til lands. Grønn laser gir oss et nyttig verktøy for arealplanlegging og klimatilpasningstiltak, sier Bjørgaas.

