Ny kornprognose viser lågare tilgang på korn

Felleskjøpet Agri har oppdatert tilgangs- og forbruksprognosen for korn pr. 16. september. Prognosen tilseier ein tilgang av korn og proteinvekstar på 1 212 000 tonn.

Forventa tilgang er justert ned med 54 000 tonn sidan august. Det er framleis avling over femårssnittet, melder FK Agri.

Andelen kveite og rug som tilfredsstiller krava til matkorn, er betre enn historiske tal, som vart lagt til grunn i august. Andelen som vart sådd om er sett til 72 prosent for haustkveite og 46 prosent for rug/rugkveite.

Samla sett er det kveite og rug som blir justert mest ned, medan tilgangen av bygg og havre i mindre grad er justert. Erfaringa etter treskinga så langt tyder på at kornet har god kvalitet, skriv FK Agri.

Tidlege tal basert på motteke korn tyder på høgt proteininnhald, med verdiar over fjoråret. Det er vanskeleg å gi god prognose for fordelinga mellom kvalitetsklassane i matkveite før ein har gode avrekningstal for både haust- og vårkveite.

I november vil prognosen bli oppdatert på nytt, i lys av registrert tilgang av korn utover hausten.

Du kan lese hele kornprognosen her (PDF)