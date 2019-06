Ny konsernsjef i Nortura

Panengstuen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom, og har 33 års fartstid fra Siemens AS, de siste fem årene som administrerende direktør. Hun har ledet selskapet og flere av divisjonene der gjennom krevende omstillinger, blant annet knyttet til digital transformasjon av selskapet, omstrukturering av organisasjonen og bygging av ny kompetanse.

– Vi er utrolig glade for at Anne Marit har sagt ja til å bli Norturas nye konsernsjef. Hun har som leder vist at hun er uredd, ryddig, verdibasert, fremtidsrettet og opptatt av å skape resultater gjennom samhandling. Hun har verdifull kompetanse på det digitale skiftet som er veldig relevant for Nortura og måten vi skal drive industri på fremover. Hun har også ord på seg for å være en tøff, men samlende leder – samtidig som hun har utpregede analytiske egenskaper. Denne kombinasjonen tror vi er helt rett for Nortura nå, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Panengstuen sier hun går til oppgaven med ydmykhet og respekt for den rollen Nortura spiller i norsk landbruk:

– Jeg har stor ydmykhet for den rollen Nortura spiller for Norge, norsk verdiskaping og norsk landbruk. Nortura har et stort samfunnsoppdrag i å levere trygg, norsk mat fra norske bønder og friske dyr. Både som selskap og som merkevareleverandør tror jeg Nortura har konkurransefortrinn vi må dyrke fremover, uttaler Panengstuen.

– Det viktigste for meg blir å få på plass lønnsomheten i selskapet ved å se på hva som gir konkurransekraft i hvert eneste ledd i denne komplekse verdikjeden. I dette arbeidet må vi forvente at vi sammen gjør endringer for å sikre et sterkere og mer bærekraftig Nortura for fremtiden. Det er helt nødvendig for at vi også kan være innovative og utvikle forretningen og produktene fremover.

– Vi må fortsatt samhandle godt med våre kunder, eiere og samfunnet rundt oss, og skal gjøre det gjennom mange stolte fagfolk, som jeg ser frem til å møte når jeg starter, sier den påtroppende konsernsjefen.

Anne Marit Panengstuen tiltrer 1. september etter Hans Thorn Wittussen som har vært konstituert konsernsjef fra 21. november, da Arne Kristian Kolberg fratrådte. Styreleder Vaag ser nå frem til stabil kurs fremover:

– Det har vært store endringer i ledelsen av selskapet på kort tid nå, kombinert med tøffe tak både økonomisk og i samfunnsdebatten knyttet til norsk landbruk og kjøttproduksjon. Vi er godt i gang med et solid forbedringsprogram og er glade for den jobben som er gjort til nå. Nå ser vi veldig frem til å få Anne Marit om bord for å bli med å stake ut kursen videre for et av Norges viktigste selskaper, sier Hasvang Vaag.