Ny handlingsplan for ærfugl forventes vedtatt i høst

Som følge av en sterk nedgang i ærfuglbestandene i Nord-Europa det siste tiåret, vedtok Vannfuglavtalen å frede ærfugl i 2018. Jaktuttaket av ærfugl er størst i Finland, Danmark, Norge og Sverige, skriver Norsk Ornitologisk Forening (birdlife.no).

Uttaket i Finland har gått ned med 96 prosent siden 1993, og utgjør i dag et årlig uttak på om lag 1500 hannfugler. For Åland er den årlige jaktkvoten nå 2000 hannfugler.

Tillater vårjakt

Både Finland og Åland tillater vårjakt, der en ny dom i Europadomstolen fastslår at det er et brudd på fugledirektivet. I Danmark var uttaket ca. 140 000 ærfugler på 1980-tallet, mens det i de siste årene har vært på ca. 75 000 per år. I Sverige var uttaket 20 000 fugler frem til 1980-tallet, mens nå er det årlige uttaket mellom 800 og 5000 fugler.

For Norges del er ærfugl bare jaktbar i kystfylkene fra og med Viken til og med det gamle Aust-Agder fylke. Her til lands utgjorde uttaket 10 500 fugler per år i perioden 2000–2017. Dette er redusert til ca. 3800 hannfugler per år de to siste årene.

Handlingsplanen beskriver tre delbestander: En for Østersjøen, Kattegat og De britiske øyer, en for norskekysten og Russland og en for Svalbard/Island.

Den norskrussiske bestanden

Samlet er det anslått at vinterbestanden i Nord-Europa talte mellom 760 000 og 1,2 millioner i perioden 1991–2009. Den norskrussiske bestanden anslås i dag til ca. 80 000 par og anses ha gått tilbake med en tredjedel i perioden 2000–2019.

Handlingsplanen omtaler stedlige naturlige predatorer, og spesielt i Østersjøen anses det at havørn er blitt en viktig predator og årsak til bestandsnedgang og lavere hekkesuksess.

Mye kadmium i blodet

Planen omtaler en rekke andre trusler fra bifangstproblematikk til forurensning. Blant annet pekes det på at en nederlandsk studie viste at ærfugl hadde ti ganger høyere verdier av kadmium i blodet enn lokale musvåker og gråhegrer.

Økende forstyrrelser i viktige områder for hekking og myting fra fritidsbåter, vannskuter og kajakk anses også å bidra til dårligere kondisjon og dermed dårligere hekkeresultater.