NTNU-professor vil ta i bruk thorium som kjernekraft

– Vi kommer aldri å klare det grønne skifte uten kjernekraft, sier professor ved NTNU, Jan Emblemsvåg til NRK.

Emblemsvåg mener saltsmeltereaktorer basert på grunnstoffet thorium er svaret. Han sier at med denne teknologien vil det negative med kjernekraft være ikke-eksisterende.

– En saltsmeltereaktor er fullstendig sikker. Den er like sikker som at gravitasjonslovene fungerer, sier professoren.

Han forklarer at en reaktor av denne typen hviler på høy temperatur og når den brukes går temperaturen ned. Den vil aldri nå et kokepunkt og dermed vil man aldri få en kokesituasjon, som man kan få i gamle kjernekraftverk.

Norge har den tredje største forekomsten av thorium i verden og kan i teorien erstatte all norsk energiproduksjon i 2000 år.

– Det genererer også mye mindre avfall, de beste tallene jeg har sett sier 98 prosent mindre avfall enn dagens kjernekraftverk. Avfall fra et slikt anlegg er mikroskopisk sammenlignet med sol- og vindkraft, sier Emblemsvåg til NRK.

Ole C. Reistad, leder ved avdeling for Miljøsikkerhet og strålevern ved Institutt for energiteknikk, mener det er en veldig lang vei å gå før saltsmeltereaktorer kan tas i bruk.

– Hvis teknologien hadde vært der ville det vært en bra løsning, men det er veldig langt frem i tid. Og det er det viktigste argumentet mot saltsmeltereaktorene, sier Reistad.