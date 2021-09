NRK-måling: Fire av ti i Nord-Norge er positive til vindkraft

En undersøkelse InFact har gjort for NRK, viser at fire av ti i Nord-Norge er positivt innstilt til vindkraft. Men et flertall på 47,3 prosent sier nei.

– Aksepterer du utbygging av vindkraft i ditt nærområde som et klimatiltak? er spørsmålet respondentene har fått.

I Nord-Norge sett under ett svarer 40,8 prosent ja på spørsmålet, mens 47,3 prosent sier nei. 49,9 prosent svarer nei i Nordland. I Troms sier 48,1 prosent nei og i Finnmark er nei-andelen 43,9 prosent.

Høyre-topp Bård Ludvig Thorheim tror FNs klimarapport kan ha endret folks syn på vindkraft.

– Etter framleggingen av klimarapporten til FN har folk skjønt at vi må ha utslippene ned og jobbskapingen opp. I Nordland skapes det mange nye industriarbeidsplasser fordi vi har mye ren kraft. For det andre skyldes det at vi i Høyre strammer inn konsesjonsreglene, sier Thorheim, som er Høyres førstekandidat i Nordland, til NRK.

Talsperson og styremedlem i organisasjonen Motvind, som er mot vindkraftutbygging i Norge, Hedda Indrebø, sier tallene er trasige.

– Jeg tror det er mange som ikke har en tanke om vindkraft før det rammer dem selv. Håpet mitt er at folk kan se at det er andre som står oppi grusomme situasjoner som rammer dem hardt. (NTB)