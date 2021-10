NRK frikjent i PFU om bruk av skjult kamera hos svinebønder

Pressens Faglige Utvalg (PFU) lot NRK gå fri i en sak der de var klaget inn for å ha brukt skjulte opptak dyrevernsaktivister gjorde hos grisebønder.

– NRK har gjort en veldig god jobb. Vi legger listen veldig høyt for når det er tillatt å bruke skjulte opptak. Dette er i en sånn klasse at her er det på sin plass, sa PFU-medlem Gunnar Kagge under behandlingen, skriver Medier24.

I sin uttalelse skriver PFU blant annet:

«Når PFU kommer til at publiseringen av opptakene kan aksepteres i dette tilfellet, legger utvalget vekt på at samfunnets interesser veier tungt, ikke minst sett i lys av avsløringene og lovnadene fra bransjen i 2019. Det er også av betydning at NRK i publiseringene har tatt hensyn, jf. VVP 4.1, idet bildene som er benyttet ikke bidrar til å identifisere hvilke gårder det handler om. Slik utvalget ser det, er det dessuten sentralt at NRK har formidlet tydelig til publikum at bildene og opptakene er gjort ulovlig av nettopp dyrevernsaktivister, og at det opplyses at materialet ikke viser et representativt bilde av bransjen»

Det var i sommer at NRK publiserte saken «Griseindustriens brutte løfter». I saken publiserte de bilder fra norske svinefjøs som dyrevernsaktivister hadde tatt etter å ha brutt seg ulovlig inn på 28 gårder om natta.

Det var Norsk Bonde- og Småbrukarlag som klagde inn NRK til PFU for å ha vist opptak som er fremskaffet på en ulovlig måte. (NTB)