Norvegia Vellagret klar for oste-VM i Bergamo

Tine og OsteCompagniet har meldt på sine beste spesialoster for å delta i den anerkjente internasjonale konkurransen World Cheese Awards, skriver Tine i en pressemelding.

– Bak et ferdig utviklet produkt ligger det årevis med hardt arbeid. Et team med produktutviklere, emballasjeeksperter, designere og ostemakere med høy kompetanse på dette håndverket. Det dreier seg ikke bare om å få en god smak, men rett balanse mellom smak og tekstur er viktig for å få en god opplevelse av produktet. Det handler om å få fram det beste av den gode melka vi har her i Norge, sier May-Liss Røsberg Heggland som er produktutvikler og ostedommer i Tine.

World Cheese Awards arrangeres hvert år av den britiske stiftelsen Guild of Fine Food, og regnes som «verdensmesterskapet i ost». Årets mesterskap er det 32. i rekken og arrangeres i Bergamo i Italia 18. – 20. oktober.

Fanaost og Kraftkar

Osteprodusenter fra hele verden sender oster til verdensmesterskapet.

I 2018 tok Fanaost en suveren 1. plass med 71 poeng. Ekte brun geitost fra Stordalen Gardsbruk i Tinn tok sølv. Den delte plassen med en fransk ost, Ossau Iraty. Begge disse fikk 65 poeng. På fjerdeplass kom en svensk ost.

Det var med nesten 3500 oster fra hele verden i oste-VM i Bergen. Norge stilte med 175 oster fra 58 ysterier. Det forteller tydelig at Norge har blitt en ostenasjon.

– I Norge gjøres det en formidabel jobb både på store og små ysterier, noe som har gitt oss oster i verdensklasse. Tine og OsteCompagniet fikk også med seg seks medaljer fra Bergen i 2018, sier Røsberg Heggland.