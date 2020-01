Nortura venter underproduksjon av svin

Norturas prognose for januar spår at produksjonen av svinekjøtt vil være 800 tonn lavere enn det som kreves for markedsbalanse.

– Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen, skriver Nortura på sine sider.

Grunnen til underdekningen skal være redusert produksjon. Det ligger fortsatt 2162 tonn på reguleringslager.

– Utkjøp av smågrisprodusenter i fjor gir full effekt i 2020. I tillegg har den frivillige reduksjonen av produksjonen bidratt til reduserte lagre og gjør at vi nå ser en bedring i markedet for svinekjøtt, sier Leif Sørensen, prognosesjef for kjøtt og egg i Nortura.

Omsetningsavgiften er 1,10 kroner, ned fra 1,60 i fjor. Den ble satt ned 1. januar.