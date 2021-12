Nortura utsatt for dataangrep

Nortura har stengt ned sine IT-systemer som følge av et dataangrep. Angrepet fører blant annet til redusert aktivitet ved fabrikker. Selskapet opplyser at de jobber med å få en fullstendig oversikt over situasjonen og omfanget, i tillegg til å legge planer for å håndtere konsekvensene.

– Nortura er utsatt for et dataangrep. Vi har derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner, heter det i en melding på Norturas nettsider datert tirsdag.

Samvirkeorganisasjonen sendte i morgentimene ut følgende melding til sine produsenter:

"Nortura er utsatt for et dataangrep. Vi har derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner. Resultatet er at aktiviteten ved flere av våre fabrikker og ekspedisjoner er redusert inntil videre. Det betyr også at vi har stoppet all innkjøring av storfe, småfe og gris i Nortura med umiddelbar virkning. De som skulle slaktet i dag har fått egen informasjon. Slaktingen går inntil videre for hvitt kjøtt. Vi arbeider nå med å få en fullstendig oversikt over situasjonen og omfanget, samt legge planer for å håndtere konsekvensene av den oppståtte situasjonen. Vi beklager situasjonen og ber om forståelse for problemene dette kan medføre."