Nortura stopper inntransport av skotsk høylandsfe

Det skriver Nortura i en nyhetsbrev som gikk ut til produsentene i forrige uke. Det er styret i Nortura som har besluttet stansen.

Storfe med store/lange horn er storfe som har horn som stikker utenfor skuldrene/bogen på dyret, presiserer Nortura. Det betyr i praksis skotsk høylandsfe.

– Vi peker ikke på en spesiell rase, men i praksis er det den, ja, bekrefter styreleder Trine Hasvang Vaag.

– Det er farlige situasjoner for transportørene og ansatte på anlegg som gjør at vi er nødt til å gå til dette steget. Nå har vi hatt et tilfelle hvor en person har blitt blind på ett øye. Det er et tilfelle for mye, sier hun til Bondebladet.

– Hvor ofte skjer det farlige episoder med skotsk høylandsfe?

– Det kan jeg ikke svare på, men ett tilfelle er ett for mye. Vi har mange nesten-hendelser, og på anleggene sier de at dette vil de ikke fortsette med. Vi er nødt til å ta hensyn til de ansatte. Vi må ta HMS på alvor, sier Hasvang Vaag.

Forskjell på anleggene

Styrelederen er klar på at Norturas stans skaper en utfordring for produsentene som har disse dyrene.

– Derfor har vi prøvd å strekke overgangstida så lenge som mulig. I den perioden er vi nødt til å sette inn ekstra tiltak, så vi kan ivareta sikkerheten til våre ansatte. For om vi tenker bare på HMS, er 1. august 2024 for lang tid til, sier hun.

Hasvang Vaag forteller at det er forskjell på Nortura-anleggene. På noen anlegg er det mer krevende å ta imot dyrene enn på andre. Hun trekker fram at Rudshøgda, det Nortura-anlegget som slakter flest dyr med lange horn, ikke har klart å finne gode nok løsninger.

– Styret har likevel valgt å lage like regler for hele landet, etter anbefaling fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, forteller hun.

Setter seg fast

«Selv om vi har dyktige sjåfører/medarbeidere som er rutinerte og innehar solid erfaring ved håndtering av all type storfe, har vi dessverre hatt alvorlige ulykker/nesten ulykker med slike dyr ved flere av våre anlegg. I tillegg har det vært flere tilfeller der dyr har påført hverandre alvorlige skader under transport», skriver Nortura i nyhetsbrevet.

En arbeidsgruppe i Nortura har vurdert risikoen.

«Denne arbeidsgruppen har konkludert med at risikoen er uakseptabelt høy i forbindelse med lossing, driving og avlivning av storfe med lange horn. Rutinene er gjennomgått, men vi har ikke klart å finne tilstrekkelige tiltak knyttet til lossing og driving som kan redusere risikoen for alvorlige personskader.

Dyr med så lange horn en tendens til å sette seg fast i grinder på biler og drivganger i fjøs. Dette utgjør i seg selv en ekstra stressfaktor for dyrene og gjør de redde og aggressive.

Nortura har derfor vurdert at mottaksplikten må vike i forbindelse med situasjoner der denne går på bekostning akseptabel dyrevelferd eller innebærer alvorlig risiko for HMS for de ansatte», står det i nyhetsbrevet.

– Vi må sende sak om omsetningsrådet, om mottaksplikt. Vi har fått en juridisk vurdering som sier at HMS går foran, men vi skal gjøre alt riktig, sier Hasvang Vaag.

Hun forteller at Nortura årlig tar imot 600 dyr med lange horn.

Etter august 2024 må produsenter sikre at dyr som har anlegg for å utvikle lange horn, blir avhornet eller sendt til slakt før hornene blir for lange, skriver selskapet.

Vil jobbe med næringa

– Hvis bonden frakter dyra til slakteriet selv, vil dere da slakte skotsk høylandsfe?

– Nå har vi overgangsfase til 1. august 2024. Nå har vi litt tid til å finne løsninger. Transport er en ting, mulighet for avliving er en annen ting. Vi kommer til å jobbe med næringa for å finne gode løsninger. Men vi må ha sikkerhet i fokus. Det er vanskelig å konkludere knallhardt. Tar du bort inntransporten, tar du bort ett ledd, men hva da når de kommer på anlegget, klarer vi da å ivareta sikkerheten til de ansatte, spør Hasvang Vaag.

I 2020 innførte Nortura et gebyr på 1000 kroner per dyr for storfe med lange horn. Etter det har flere besetninger, blant annet av rasen høylandsfe, gjort aktive grep, skriver Nortura. Et eksempel på tiltak kan være å krysse inn raser som er homozygot kollet, skriver selskapet.

Klaus Magnus Halvorsen (se sidesak) mener Nortura ønsker å presse ut produsenter med skotsk høylandsfe, og at det nye vedtaket egentlig handler om økonomi.

– Det handler ikke om det i det hele tatt. Det handler om sikkerheten til våre ansatte, og det forventer jeg at vi blir trodd på. Vi har vi en utfordring for våre ansatte, og det må vi ta på alvor, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.