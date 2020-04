Nortura reduserte matsvinn med 385 000 kilo mat i 2019

Dette gjør at Nortura ligger foran målene de har satt for å halvere vår del av matsvinnet innen 2030. Matsvinnet utgjør nå 0,86 prosent av Norturas produksjon, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er veldig stolte av at vi klarer å redusere matsvinnet hvert eneste år. Presisjon, gode rutiner og god planlegging er nøkkelen her, sier konseridirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunn, Ellen Flø Skagen.

Kyllingskåler av resirkulert plast

Nortura har investert i flere miljøvennlige emballasjeløsninger i året som har gått. Priors nye kyllingskåler består nå av hele 95 prosent resirkulert materiale fra plastflasker.

Med det reduseres bruken av fossilt materiale i emballasjen tilsvarende CO2-utslipp på 2620 tonn CO2. Det sparer klimaet for nesten 10 000 turer med fly tur/retur Oslo – Paris, skriver samvirkselskapet.

Nortura vil også ta i bruk biogass fra husdyrgjødsel i transport og fabrikkdrift i årene fremover.

– Vi har satt oss som mål å være Norges mest bærekraftige matprodusent innen 2030. Vi kommer derfor til å gå inn for høyere andel norsk fôr fremover for å sikre en mest mulig helnorsk verdikjede, sier Skagen.

Flere sunne produkter

Gjennom satsing på Go’ og mager-kategorien reduserte Nortuta fettmengden ut til forbruker med 20 tonn gjennom året.

Nesten 30 prosent av produktene Nortura lanserte i 2019 var nøkkelhullmerket, skriver selskapet.