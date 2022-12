Nortura og NKL fornyer avtale

Nortura inngår ny avtale som generalpartner for Norske Kokkers Landsforening. Den nye avtalen innebærer også samarbeid med De Norske Kokkelandslagene.

Avtalen vil ha en varighet på fire år og trer i kraft fra januar 2023.

– Norske Kokkers Landsforening er glade for at Nortura, en av de største matvareprodusentene i Norge, fornyer sin generalpartneravtale med NKL. Et mangeårig, godt samarbeid fortsetter med samme fokus, men med flere nye elementer med stor betydning for begge parter. NKL er spesielt glade for alle de gode ressursene avtalen gir oss adgang til, og ser frem til å videreutvikle samarbeidet og NKLs aktiviteter som er inkludert i avtalen, sier daglig leder i NKL, Espen Wasenius.

Markedssjef i Nortura PROFF, Hilde Klerck-Nilssen, er glad for å kunne videreføre samarbeidet med NKL.

– NKL og Nortura har så mange fellesnevnere, alt fra verdiene våre, til saker vi begge brenner for, som for eksempel rekruttering til faget. Videre er vi glade for å jobbe med en partner som har ambisjoner om å fremme det norske kjøkken og som opererer i hele Norges land, akkurat som vi gjør, sier markedssjefen.

NKL omfatter 23 foreninger over hele landet, og har totalt rundt 1600 medlemmer.