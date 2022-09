Nortura og Bondelaget fraråder ny eggproduksjon

Prognosene for eggproduksjonen viser en økende overproduksjon som nå nærmer seg 3000 tonn. Mye av bakgrunnen for dette skyldes nyetableringer i eggnæringen de siste årene. Nå går Norges Bondelag, sammen med Nortura, ut og fraråder mot nyetableringer.

– Det haster for eggprodusentene, situasjonen deres nå er tøff. Det å lande løsninger har høy prioritet framover. Vi fortsetter samarbeidet om å løse utfordringene, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

– Vårt felles mål er en eggproduksjon som er lønnsom for produsentene. Det er viktig at vi bruker de verktøyene vi har, blant annet i markedsreguleringen, sier Gimming.

Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å gå tilbake med opp til to prosent i år. Det ventes fortsatt en overdekning inn i 2023, ifølge Nortura.

Gimming forteller om et eggmarked som er i en kritisk situasjon med stor overproduksjon. Han sier at de i et styremøte, sammen med Nortura, har hatt gode diskusjoner hvor de ble enige om flere ting.

– Vi skal i fellesskap finne løsninger som virker både på kort og lang sikt for å få balanse i produksjon og etterspørsel. Slik situasjonen i næringen er nå, er den ikke bærekraftig på sikt, sier bondelagslederen.