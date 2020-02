Nortura kutter hermetikk

Nortura har investert 50 millioner kroner i ny pakketeknologi og bytter ut emballasjen til nesten 4 millioner hermetikkbokser med kartong for langtidsholdbar mat.

Det kutter CO2-utslippene fra emballasjen med inntil 80 prosent, skriver Nortura.

Teknologien bak heter TetraRecart og er utviklet av det svenske selskapet Tetra Pak. Nortura er første produsent i verden til å introdusere rene kjøttprodukter med denne emballasjen.

– Nortura har ambisiøse målsettinger for å redusere vårt klimaavtrykk og vi ser kontinuerlig etter nye måter å bli mer bærekraftige på. Å investere i klimasmart emballasje er derfor en prioritet for oss, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

3,8 millioner bokser i 2019

I 2019 produserte Nortura 3,8 millioner av disse hermetikkproduktene, tilsvarende 300 000 kilo metall.

TetraRecart-kartongen er laget av fornybar råvare og kommer fra miljøsertifiserte skoger. Den er resirkulerbar og enkel å kildesortere som papp.

– Med så store volum som vi årlig selger av disse produktene, så er det et stort miljøbidrag når vi nå endrer emballasjen, sier Nortura-sjefen.

Over 200 år

Hermetikkboksen har en over 200 år gammel historie. Byttet til de nye kartongene reduserer klimautslippene med inntil 80 prosent.

Fordi den nye emballasjen er vesentlig mer plasseffektiv, vil det bli færre biler på veiene. Bare på inntransport av emballasjen vil man spare 9 av 10 lastebiler sammenlignet med i dag.

Joika fyller 60 år i 2020 og er, sammen med Gilde Bog, blant de største produktene i denne produktkategorien.

– Dette er et viktig satsingsområde for oss, og vi vet det er en ambisjon for handelen å gjøre klimasmarte valg. Nå ser vi flere muligheter i samarbeid med handelen framover, sier Panengstuen.