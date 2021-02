Nortura har signert ny avtale med Esso

Den nye avtalen sikrer levering av pølser, hamburgere, pålegg, egg og hvitt kjøtt fra Gilde og Prior i to nye år. Avtalen er en av de største i servicehandelsmarkedet, skriver Nortura i en pressemelding.

– Vi er strålende fornøyde med å ha landet en ny avtale med Esso Deli de Luca. Denne avtalen er en av de største i servicehandelsmarkedet og vi er stolte og glade over å ha fått fornyet tillit, sier Lars Karlsen, kundeansvarlig for Esso Deli de Luca i Nortura Proff.

Nortura Proff har vært leverandør til Esso helt siden 2003. I dag består Esso Deli de Luca av totalt 224 butikker over hele landet, etter at Deli de luca overtok driftsansvaret for Tiger AS og alle egeneide Esso-butikker i 2015.

Sterk merkevare

Annonse

Esso og Deli de Luca har vært markedsledere på hamburgere i servicehandelsmarkedet i en årrekke, og står sterkt langs veiene i Norge.

– Vi har en knallsterk posisjon i burgermarkedet, den skal vi befeste ytterligere, sier Tormod Lier, administrerende direktør i Deli de Luca.

I tillegg til å videreutvikle burgerkategorien, er det selvsagt viktig at vi også lykkes godt med pølser, påsmurt og andre varer, mener Lars Karlsen.

Godt samarbeid

Nortura Proff og Esso Deli de Luca gir lokale kjøpmenn over hele landet mye av æren for et velfungerende samarbeid over mange år.

– Kjøpmennene kjenner oss, og de kjenner våre produkter godt. Sammen fronter vi markedet med stolthet, og kundene er heldigvis mange og lojale. Det borger godt for et videre samarbeid der vi skal fortsette å levere den beste maten til folk i farta, både i by og langs vei, sier Karlsen.