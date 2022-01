Nortura går inn i rugeriselskap

Steinsland & Co er en ledende rugeribedrift og leverandør av kyllinger og unghøner som skal produsere konsumegg for norske forbrukere, skriver Nortura i en pressemelding. Selskapet er drevet av familien Steinsland, og ble etablert på 50-tallet på Bryne i Rogaland. I dag omsetter de for 50 millioner kroner i året, og klekker omtrent 70 prosent av alle norske verpehøner i sitt klekkeri.

Per i dag er det andre og tredje generasjon Steinsland som eier og driver selskapet, og familien vil fortsette som eiere og ansatte også når Nortura nå går inn som deleiere, for å sikre kontinuitet og videre utvikling av norsk eggproduksjon.

– Målet er at både eksisterende og nye eggprodusenter skal få et enda bedre tilbud av verpehøner. Det å ha en solid aktør i ryggen gir utviklingsmuligheter og baner veien for ytterligere satsing på kvalitet, dyrevelferd og -helse, sier daglig leder Nils Steinsland i Steinsland & Co, i pressemeldingen.

Steinsland har de siste ti åra jobbet aktivt for å minske smitterisiko og sikre fjørfehelse i sine klekkerier. De har avdelinger spredt fra Bryne i vest, til Lyngdal i sør, skriver Nortura.

– Vi er spente, og gleder oss til dette samarbeidet. Med Nortura om bord, er vi trygge på at vi har fått en partner med et felles verdigrunnlag og et mål om å styrke posisjonen til norske egg, samt en partner med felles langsiktig tilnærming til norsk eggnæring, sier Steinsland til Nortura.