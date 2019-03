Nortura-ansatt siktet for grov korrupsjon

Den Nortura-ansatte og en annen person i kjøttbransjen er pågrepet og siktet for grov korrupsjon, skriver Nationen.

Per Yngvar Mathisen, tidligere straffedømt i det som er blitt omtalt som norgeshistoriens største kjøttsvindelsak, er én av dem.

– Denne saken gjelder mistanke om grov korrupsjon, som involverer en ansatt i Nortura, som vi mener har mottatt bestikkelser, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim til Nationen.

Omfattende ransaking

Kyhring leder etterforskningen i Økokrim.

– Det er en rekke vitner i saken, og saken er høyt prioritert. Vi gjennomfører ransaking flere steder, sier Økokrim-advokaten.

Økokrim understreker at det er en ansatt i Nortura som er under mistanke, ikke Nortura som selskap.

Ellen Flø Skagen, kommunikasjonsdirektør i Nortura, bekrefter overfor Nationen at en medarbeider er pågrepet og siktet av Økokrim, men sier Nortura ikke kan si så mye mer om saken.

– Vi bistår Økokrim i den grad det er behov for det. Dette er en sak Økokrim etterforsker, sier Skagen.

Har vakt oppsikt pga tette bånd

Nationen har i noe tid vært kjent med at selskapet Foods AS og en Nortura-ansatt har vakt oppsikt i bransjen på grunn av det som har blitt oppfattet som tette bånd mellom dem.

Kilder i bransjen opplyser til avisa at den andre som er pågrepet har en sentral rolle i selskapet Foods AS, og at dette er Per Yngvar Mathisen.

Mathisen var en av hovedmennene i en smuglerliga på slutten av 1990-tallet. I dag har han en sentral rolle i Foods AS, som skjærer, krydrer og foredler hvitt kjøtt. Selskapet er i sin helhet eid av Mathisens kone.