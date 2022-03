Norske kvinner spiser mye mer frukt og grønt enn menn

Gjennomsnittlig spiser kvinner og menn 3,2 enheter frukt og grønt. Nå som samfunnet har begynt å åpnes igjen, vil frukt og grønt tilgjengeligheten forbedres og utvalgene bli fargerike, skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

– Pandemien har hatt stor innvirkning på hvor mye frukt, bær og grønnsaker hver av oss spiser. Lite restaurantbesøk og bortfall av kantineordninger, og frukt på arbeidsplassen er noen av årsakene til mindre frukt og grønt konsum i 2020, men trenden har begynt å flate ut. I 2021 så vi en liten oppgang som vi håper vil fortsette, sier leder merkevarebygging Silje Thoresen Tandberg i OFG.

Produsert i Norge

Undersøkelsen viser også at kvinner er gjennomgående noe mer opptatt av at frukt og grønt skal være kortreist og produsert i Norge enn mennene, men det er også en liten forskjell i alder. Norsk produserte produkter som bringebær, blomkål, hodekål og løk synes å være foretrukket av den eldre befolkningen, mens de yngre ofte tenker pris.

– Den typiske personen som handler norsk frukt og grønt er en noe godt voksen kvinne utenfor Osloområdet, men dette kan også bero på hvor vi bor i landet. Oslo er spesielt med flere studenter og yngre innflyttere, forklarer Tore Angelsen, analysesjef i OFG.

Temaet for den Internasjonale kvinnedagen i 2022 er "likestilling nå, for en bærekraftig morgendag". Norske produsenter av frukt og grønnsaker har et stort fokus på en bærekraftig produksjon og god kvalitet på produktene.

Epler, spinat, kruspersille, kål, jordbær og appelsiner. Disse frukt og grønnsakene inneholder mye vitamin-C og jern. Kvinner trenger oftere mer jern enn menn på grunn av ulik biologi.

Jern er et livsviktig næringsstoff som blant annet er nødvendig for transport av oksygen i kroppen. Derfor er det lurt å ha noe kål eller jordbær på lur gjennom dagen.