Norske bakere tok bronse i bake-VM

Norge tok en sensasjonell tredjeplass i bake-VM i Paris, etter Kinesisk Taipei (Taiwan) og Nederland. Tema for konkurransen var «kjærlighet», og det norske laget har jobbet med produkter som skilte seg ut på smak og estetikk.

Norge satset på særnorske smaker som brunost, geitost og akevitt i baksten. Norge brukte også en god del grovt mel, som ikke er like vanlig andre steder i verden. Det falt i smak hos en internasjonalt sammensatt jury, skriver Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF)

Den greske juryformannen Makarios Papadopoulos beskrev det norske laget som «et fantastisk lag med en veldig god trener». Trener for det norske bakerlandslaget, Kjetil Dale Aas, er strålende fornøyd med den norske prestasjonen.

– Dette er et helt fantastisk resultat. Det er første gang Norge deltar i denne konkurransen. Vi har kjempet mot nasjoner som har vært med siden starten av konkurransen for 30 år siden. Det gjør den den norske deltakelsen og resultatet historisk, sier den norske treneren.

Den sterke prestasjonen betyr også mye for den norske baker- og konditorbransjen.

– Dette er bare en utrolig sterk prestasjon som overgår all forventning. Et slik resultat gir en enorm inspirasjon til senere satsinger. Prestasjonen er også til stor inspirasjon for unge som ønsker seg inn i faget. Denne bronsemedaljen har stor betydning for hele den norske bransjen. Jeg bøyer meg i «melstøvet», sier direktør i BKLF Gunnar Bakke.