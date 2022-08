Stiftelsen Norsk Mat og OFG skal samarbeide tettere

I tillegg skal Stiftelsen Norsk mat og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) arbeide sammen i oppfølgingen av Grøntutvalget sin rapport, der økt etterspørsel etter norsk er et viktig satsingsområde.

– Selvsagt kan vi få flere til å spise mer norsk frukt og grønt. For oss er det viktig med gode allianser for å få folk til å se etter Nyt Norge-varer i butikk, og dermed gjøre det enkelt å velge norsk. Her utfyller OFG oss godt, og sammen når vi tydelig ut til forbruker, sier Nina Sundqvist, adm. direktør i Stiftelsen Norsk Mat.

– Forbrukertrendene viser at det er et stort potensial for økt forbruk av frukt og grønt, og at det er en økt preferanse for norske produkter, sier Guttorm Rebnes, direktør i OFG.