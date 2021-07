Norsk Mat: – En gryende oppvåking rundt lokalmat

Norstat og Mediacom Insight har gjennomført en spørreundersøkelse for Stiftelsen Norsk Mat i 2015, 2019 og 2021. Spørsmålet de har stilt har vært det samme:

«Norge er rikt på mattradisjoner. Mens noen retter og tradisjoner kan betegnes som nasjonale, byr landet vårt også på en rekke matretter og tradisjoner som er unike for sin landsdel eller sitt lokalsamfunn. Om du ser bort fra ditt eget hjemfylke, hvilket fylke ville du reist til for å oppleve den mest karakteristiske lokalmaten?»

For å kunne sammenligne tallene har Norsk Mat også i 2021 skilt mellom Finnmark og Troms som regioner/fylker.

Finnmark: Fra 11 til 16 prosent

Resultatene viser at Finnmark er det geografiske området flest vil dra til for å oppleve unik lokalmat. I 2015 svarte 11 prosent at de ville reist til Finnmark, i 2019 svarte 14 prosent at de vil reist lengst nord i landet for å finne den karakteristiske lokalmaten og i 2021 er antallet nå oppe i 16 prosent, skriver stiftelsen i en pressemelding.

– Ingen andre områder er i nærheten av en slik lokalmatposisjon hos norske reisende. Troms står for eksempel bom stille; bare 4 prosent oppfatter det som et karakteristisk lokalmatområde. Nærmest er Sogn og Fjordane ( 9 prosent), nå i Vestland fylke og Nordland (7 prosent), sier Sundqvist.

Ren natur, en matkultur som har tydelig fokus på lokale råvarer som reinsdyrkjøtt, multer, kongekrabbe og villaks, gjør nok at folk forbinder Finnmark som matregion med noe særegent, mener direktøren.

– Det har vokst fram lokale reiselivsbedrifter som satser på mat, i tillegg til iherdige lokalmatprodusenter der oppe. Så all ære til Finnmarkingene, sier hun.

Hva med Agder og Innlandet?

Men der det er vinnere, er det også noen som kommer lengre bak på resultatlistene.

– Det er et nitid arbeid som gir resultater når folk skal koble lokalmat direkte til de forskjellige fylkene, sier Sundqvist.

Norsk Mat-direktøren etterlyser flere fylker, som hun gjerne skulle sette komme høyere opp i undersøkelsen.

– Kjære Agder, hvor er dere? Eller hva med dere, Innlandet, fantastisk matproduserende områder. Er dere en for godt gjemt hemmelighet?

Korona spiller inn

– Jeg tror folk er blitt mye mer opptatt av lokalmat når de reiser, og at en Koronaeffekt er nettopp det; en bevissthet rundt at Norge har utmerket lokalmat. Vi ser det i undersøkelsen på at andelen som ikke har noen mening om dette har sunket med 4 prosent fra 2019 til i år. Men den er fremdeles på 32 prosent, som jo er alt for høyt, sier Sundquist.

Fakta om undersøkelsen:

Intervjuene er gjennomført i perioden 15. – 27. juni blant et landsrepresentativt utvalg på 1952 personer fra 18 år.

Resultatene har en feilmargin på +/- 1,5 – 2 p.p.

Samme type undersøkelse, med samme spørsmålsformulering ble gjennomført i juni 2015 og juli 2019.