Norsk Landbruksrådgiving må bli mer samordnet

Landbruksdirektoratets gjennomgang av støtten som gis over jordbruksavtalen til NLR, jf. rapport nr. 9/2022, viser at dagens forvaltning av virkemidlene til NLR ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at formålet med tilskuddet nås.

Det må også gjøres endringer for at tilskuddsforvaltningen skal tilfredsstille økonomiregelverket i staten, står det i jordbruksavtalen. I påvente av NLR sitt arbeid med å utvikle en mer funksjonell organisasjon, holdes grunnbevilgningen på 98 millioner kroner uendret for 2023.

For at NLR skal kunne oppfylle formålet, samtidig som midlene benyttes slik at oppgavene løses på en mest mulig målrettet og effektiv måte, må organisasjonen være innrettet slik at den kan foreta helhetlige prioriteringer som sikrer systematisk flyt av kompetanse og ressurser. Spisskompetansen på enkeltområder i en region må kunne komme alle bønder til gode.

Mer samordnet og effektiv

Dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. Dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet.

Formålet med støtten vil ikke kunne oppfylles gjennom å tildele tilskudd direkte til NLRs ti juridiske regionale enheter hver for seg.

Det understrekes at lokal og regional tilstedeværelse fortsatt skal være en forutsetning for rådgivingstjenesten. Avtalepartene er enige om å avsette en engangssum på to mill. kroner i 2023 som skal brukes til organisasjonsprosessen i NLR.

Økologisk landbruk

Fra og med 2023 overføres 5 mill. kroner fra tilskudd til utviklingstiltak innenfor økologisk jordbruk (Landbrukets utviklingsfond), til NLR.

Midlene øremerkes til å videreføre foregangsfylkesatsingen for økologisk jordbruk innen temaområdene frukt og bær, grønnsaker (veksthus og potet), melk og kjøtt, korn og kraftfôr og jord og jordhelse.