«Norsk honning» gav økt honningsalg

For noen måneder siden skjedde en liten, men ikke ubetydelig endring på den 90 år gamle boksen fra Honningcentralen. Fra nå av er den norske honningen merket med «Norsk honning» istedenfor «Ekte honning».

– Vi ser at salget av den norske honningen har økt betydelig etter at vi framhevet «Norsk» på blikkboksen, sier salg- og markedssjef i Honningcentralen, Knut Tisthal, i en pressemelding.

Honningcentralen gjorde en forbrukerundersøkelse i noen utvalgte butikker i Oslo i fjor. Forbrukerne kunne velge mellom fem ulike honninger der 2 var norske, mens 3 var importerte.

– Over halvparten av de spurte trodde at alle honningene var norske. Dette var den direkte årsaken til at vi besluttet å endre navnet på blikkboksen fra «ekte» til «norsk», sier Tisthal.

Forbrukerne kjøper feil

Norske forbrukere sier de foretrekker norske produkter, men kjøper stadig oftere importert mat fordi de tror den er norsk.

– Opprinnelse er viktig faktor for valg i butikken, men så kjøper forbrukerne feil. Det ville vi gjøre noe med, sier Tisthal.

Annonse

Opprinnelig ble honningen kalt «ekte» fordi det var ensbetydende med «norsk» honning.

Det er lenge siden og vi må endre oss i takt med forbrukerne, sier salgssjefen.

510 tonn norsk honning i 2018

Honningcentralen AL ble opprettet i 1927 og er et utspring fra Norges Birøkterlag. Siden 2005 har de vært samlokalisert med Norges Birøkterlag på Kløfta.

I 2018 mottok Honningcentralen, som er medlem av Norsk Landbrukssamvirke, 510 tonn norsk honning, mot 450 tonn i 2017.

Forbrukerne spør etter mer.

For tiden er det underdekning og Honningscentralen rasjonerer derfor ut boksen til NorgesGruppen, Coop og Rema hver måned.

– Forbrukerne vet at honning er både sunt og godt, og de ønsker norsk honning fordi det bidrar til både biologisk mangfold og verdiskaping i Norge, sier Tisthal.