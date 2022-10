Norgesmester for 16. gang

– Man vet aldri hva som skjer. En sau kan ødelegge alt for deg, og i denne konkurransen har man 14 av dem. Da kan det fort gå galt, sier Knive som deltok i sitt 33. Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund.

Det ble i år arrangert i Leirfjord i Nordland andre helgen i oktober, og 90 ekvipasjer fra hele landet stilte til start. Der skulle hundene vise at de mestret flere momenter, blant annet skulle sauer hentes inn, føres gjennom porter og samles i en oppmerket ring. Enkelte sauer ble skilt ut og ført inn i et kve, og deretter tilbake til ringen.

– Alle disse elementene skal gjenspeile arbeidsoppgaver som Norsk Sau og Geit mener at en gjeterhund skal mestre, og for å finne de beste hundene å bruke i avlvidere, forteller Karianne Kjelstrup, gjeterhundrådgiver i NSG.

Regntung helg

De to første dagene var det kvalifiseringer, der 90 ekvipasjer ble redusert til 16 finalister. Været viste seg ikke helt fra sin beste side under mesetskapshelgen.

– Likevel gjorde Leirfjord Sau og Geit en super innsats for at det skulle bli et flott NM for alle. Hele 70 frivillige hjalp til. Arrangøren kjørte live streaming med over 100 seere hver dag, og resultatene kom raskt ut etter hvert løp, forteller Kjelstrup.

På streamen kunne man se hvordan Torbjørn Jaran Knive greit kvalifiserte seg til finalen med Akersborg Siri, for så å gå helt til topps når det gjaldt som mest.

– Hun er en helt spesiell hund, og det som er litt artig med henne er at jeg har flere generasjoner bak henne. Både moren, bestefaren, oldefaren og helt tilbake til tipp oldefar. Det er en linje jeg har klart å holde i gang, forteller han.

Norsk og nordisk mester

Siri er nå sju år gammel, og har gått mange konkurranser med gode resultater. Årets NM-gull var det andre på rad, og tidligere i høst ble Knive nordisk mester med henne.

– Hun har de egenskapene som skal til for å bli en god gjeterhund. Hun er lydig, lettfødt, lett å kjøre og veldig villig. Hun er flink til å flytte sauen, og hun gjør alt for meg, sier Knive.

At været ikke var det beste, påvirket ikke hundene i særlig stor grad.

– Det går greit for dem, men sauene synes ikke det er så trivelig å løpe i søla. Lørdagen var sånn sett verst, da var det fryktelig vått. Men så ble det litt bedre på søndagen, forteller han.

Vurderer å trappe ned

En travel sesong gårmot slutten for gjeterhundføreren, som bruker mye av tiden på å reise rundt og konkurrere. I tillegg jobber han som veterinær og har en solid flokk med dyr hjemme i Skotselv. 12 hunder med smått og stort og opp mot 350 vinterfôra sau.

– Jeg er nå i ferd med å legge om driften, og halverer antall sau. Det blir mer korn, og jeg har kjøpt inn noen kuer, forteller han.

Å trene opp Norges beste gjeterhunder tar tid, og Knive er nå usikker på om han skal satse videre.

– Sesongen begynner på våren, og høsten er det konkurranser hver helg. Det blir mye reising, både her hjemme og utenlands. Reisinga tar mye tid, og er noe jeg kan tenke meg å trappe litt ned på, sier Knive.

Alder ingen hindring

Men først skal NM-gull nummer 16 nytes, og om Knive vil kan Siri fortsatt ha flere gode sesonger foran seg.

– Gjeterhunder kan i alle fall konkurrere på toppnivå fram til de er ti år. Så har du også hunder i NM på 12–13 år, men da begynner det å bli vanskelig og henge med, sier han.

Om Knive velger å henge med til neste år gjenstår å se, da arrangeres NM i bruk av gjeterhund i Hå i Rogaland.

Resultat NM i bruk av gjeterhun 2022

1. Torbjørn Jaran Knive og Akersborg Siri, 318 poeng

2. Arvid Årdal og Djerv's Ylva, 313 poeng

3. Linn Kristin Flaten og Nesbakkens Ted, 304 poeng

4. Pål Høygård og Lynn, 301 poeng

5. Karin Mattsson, Kemi Jet, 298 poeng