Norgesgruppen omsatte for 50 milliarder kroner i første halvår av 2021. Samtidig venter konsernet en svakere utvikling etter hvert som svenskehandelen øker.

– Jeg er fornøyd med hvordan selskapet har taklet den krevende situasjonen gjennom pandemien og sikret trygg matforsyning, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.

Hollevik poengterer at veksten for dagligvare allerede er i ferd med å avta, og at han forventer negativ vekst fremover i møte med de sterke pandemitallene i fjor, i takt med at samfunnet gjenåpnes.

– Vi forventer at omsetningen vil falle og har forventning om fortsatt tøff konkurranse utover høsten, opplyser han.

Halvårsregnskapet viser videre at dagligvarekonsernets driftsresultat endte på 2,4 milliarder kroner, og resultatet etter skatt endte på 1,9 milliarder.

Norgesgruppen står bak dagligvarebutikker som Kiwi, Meny, Spar og Joker. (NTB)